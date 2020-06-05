 القنطرة غرب تواصل أعمال التعقيم بمنطقة السوق التجاري القنطرة غرب

أكد كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركز ومدينة القنطرة غرب، في إطار خطة مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، حيث تم تطهير منطقة السوق التجاري بمدينة القنطرة غرب، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الشحات إلى مواصلة أعمال التطهير بشكل يومى لمدة الـ 14 يوم القادمة بناء على قرار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بغلق السوق ومواصلة أعمال التطهير والتعقيم خلال فترة الإغلاق، ويتم التنسيق مع الأمن لمتابعة الغلق وعدم تواجد تجار أو مواطنين بالسوق، وتمتد أعمال التطهير للمناطق والشوارع المحيطة والقرى التابعة للمدينة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

وقال الأميرعبد الله رئيس قرية ابو خليفة، أنة تم تنفيذ حملة لمقاومة البعوض والحشرات بقرية ابو خليفة تم الرش بمناطق متفرقة من القرية للقضاء على هذه الحشرات التي تسبب الأمراض.