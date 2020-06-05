الحماية المدنية تنجح في إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد بمنطقة الأزبكية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .. فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن القاهرة) بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب إنقطاع التيار الكهربائى .. وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ (المواطنين) وإخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات عقب تشغيل المصعد يدوياً ، حيث قدما المواطنين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين.