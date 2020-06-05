جهود أمن القاهرة فى ضبط القضايا المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص

فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من ضبط عدد من القضايا فى هذا الشأن جاء أبرزها على النحو التالى :

ضبط ( مسئول عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ( عدد 4000 متر قماش خاص لتصنيع الكمامات الطبية - 6 ماكينة خياطة).

ضبط ( مسئول عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ( عدد 1500 متر قماش خاص لتصنيع الكمامات الطبية – 5000 كمامة تحت التصنيع – كمية من بكر الخيط – 10 ماكينة تصنيع) .

ضبط ( مسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ( عدد 6600 كمامة معدة للتصنيع ) .

ضبط ( صاحب شركة للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ( عدد 1500 كمامة طبية - 3000 جوانتى طبى - 4000 سرنجة طبية - 3000 شريط إختبار حمل ).

ضبط (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بدائرة قسم شرطة السلام أول حال إستقلاله سيارة ملكه، وعُثر بداخل السيارة على (عدد 42000 كمامة "معدة للتصنيع" - عدد 2000 علبه كرتون "معدة للتعبئة" - كمية من الأساتيك وزنت كيلو جرام - عدد 2 مسدس شمع - عدد 16 شمع أبيض) وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم ، وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد مصانع المنتجات الورقية بالجيزة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة .

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه" وبحوزته (7500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 100عبوة معقم يدين سعة 1 لتر - 2 لفة أستيك أبيض اللون "خاص بالكمامات" - عدد 5 عبوة فارغة "معدة للتعبئة") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بقصد إعادة تغليفها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة .

ضبط (صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع الكمامات الطبية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (عدد 3178 قطعة كمامة طبية - 34 ماكينة خياطة تستخدم فى تصنيع الكمامات) .

ضبط (مسئول عن مكتب لتعبئة وتجميع الكمامات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المكتب بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المكتب على (7000 كمامة طبية - 800 قطعه أستيك- 2000 إستيكر).

ضبط (ثلاثة أشخاص) داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - لقيامهم بتصنيع المستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخلها على (2450 كمامة طبية "معدة للتصنيع" - 200 كمامة طبية "معدة للبيع" - 2 عبوة بلاستكية سعة 6 لتر يحويان جيل مطهر - كمية كبيرة من الإستيكرات الخاصة بزجاجات الكحول والجيل المطهر - 3 سرنجات كبيرة الحجم "تستخدم فى تعبئة الكحول" - كمية كبيرة من أغطية زجاجات الكحول - برميل سعة 50 لتر يحوى سائل مطهر "كحول مجهول التركيز" - 350 عبوة كرتون معدة لتعبئة الكمامات - لفة سلك كبيرة الحجم "تستخدم فى تصنيع دعامات الكمامات" - كمية من الأستيك المطاطى "تستخدم فى تصنيع الكمامات" - أدوات تصنيع) .

ضبط (مسئول عن محل لبيع المطهرات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكحول الطبى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (1 طن كحول - 1,200 طن خل أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .