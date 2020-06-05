ضبط مصنع لانتاج الكيماويات غير مرخص بالمرج

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية .. فقد تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع للكيماويات) كائن بدائرة قسم شرطة المرج ، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الكيماوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية :

-(15) طن حامض كبريتيك معبأة داخل 1 تنك .

4,200 طن سلفونيك "منتج نهائى" .

7,720 طن معزز رغوة صابون .

1,600 طن مادة الأيكل مخصصة للخلط مع حامض الكبريتيك .

1 طن مواد خام معبأة بداخل 1 تنك .900 لتر كلور .

900 كيلو جرام ملح ماغنسيوم .

875 كيلو جرام ثايلوذ متخن لصابون المصنع .

500 لتر كلوريد .155 لتر خل خام .

27 تنك فارغ – وجيمعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها . بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.