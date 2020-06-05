بث مباشر.. صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

تنقل "الوطن" بثا مباشرا لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، نقلا عن قناة "صدى البلد".

وأعلن الأزهر الشريف، أمس، عن إقامة صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به دون حضور مصلين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.