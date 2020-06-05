القبض على 10 تجار أغرقوا السوق بمستلزمات فاسدة للوقاية من كورونا

شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة على تجار المستلزمات الفاسدة للوقاية من كورونا، وتمكنت من ضبط 10 تجار اغرقوا الأسواق بالمنتجات الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام.

وخلال الحملة تم ضبط (مسؤول عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (1500 متر قماش خاص لتصنيع الكمامات الطبية – 5000 كمامة تحت التصنيع – كمية من بكر الخيط و10 ماكينة تصنيع) .

كما تم ضبط (مسؤول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على ( 6600 كمامة معدة للتصنيع) .

وكذلك تم ضبط (صاحب شركة للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (1500 كمامة طبية و3000 جوانتي طبي و4000 سرنجة طبية و3000 شريط اختبار حمل) .

وتم ضبط (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بدائرة قسم شرطة السلام أول حال استقلاله سيارة ملكه، وعُثر بداخل السيارة على (42000 كمامة "معدة للتصنيع" - عدد 2000 علبة كرتون "معدة للتعبئة" - كمية من الأساتيك وزنت كيلو جرام - 2 مسدس شمع - 16 شمع أبيض) وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم، وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد مصانع المنتجات الورقية بالجيزة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

كما ضبطت الحملات، (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه" وبحوزته (7500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 100 عبوة معقم يدين سعة 1 لتر - 2 لفة أستيك أبيض اللون "خاص بالكمامات" - 5 عبوة فارغة "معدة للتعبئة") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تغليفها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

وتم ضبط (صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الكمامات الطبية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (3178 قطعة كمامة طبية - 34 ماكينة خياطة تستخدم في تصنيع الكمامات).

بالإضافة إلى ضبط (مسؤول عن مكتب لتعبئة وتجميع الكمامات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المكتب بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المكتب على (7000 كمامة طبية - 800 قطعة أستيك- 2000 إستيكر).

وفي مدينة نصر تم ضبط (ثلاثة أشخاص) داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - لقيامهم بتصنيع المستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخلها على (2450 كمامة طبية "معدة للتصنيع" - 200 كمامة طبية "معدة للبيع" - 2 عبوة بلاستيكية سعة 6 لتر يحويان جيل مطهر - كمية كبيرة من الإستيكرات الخاصة بزجاجات الكحول والجيل المطهر - 3 سرنجات كبيرة الحجم "تستخدم في تعبئة الكحول" - كمية كبيرة من أغطية زجاجات الكحول - برميل سعة 50 لتر يحوي سائل مطهر "كحول مجهول التركيز" - 350 عبوة كرتون معدة لتعبئة الكمامات - لفة سلك كبيرة الحجم "تستخدم في تصنيع دعامات الكمامات" - كمية من الأستيك المطاطي "تستخدم في تصنيع الكمامات" - أدوات تصنيع) .

وفي البساتين تم ضبط (مسؤول عن محل لبيع المطهرات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكحول الطبي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (1 طن كحول - 1,200 طن خل أبيض).