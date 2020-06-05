رفع 30 طن مخلفات قمامة في نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع المخلفات القمامة، بمنطقة شركة السكر.

وقال عبد اللاه أحمد خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الحملة بدأت في ساعات مبكرة ، وشملت أعمال رفع المخلفات والتراكمات بمنطقة شركة السكر، بنجع حمادي، حيث تم رفع قرابة أكثر من 30 طن، وجار رفع باقي المخلفات.

وأكد "خبير"، على أن تلك الحملة تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم التي يتم تنفيذها على مستوى دائرة المركز، وفق خطة معينة.