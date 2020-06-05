كوريا الجنوبية: سنقدم 30 مليون دولار تبرعا لتطوير اللقاحات

أفادت وزارة الخارجية بدولة كوريا الجنوبية، اليوم، بأن البلاد ستقدم 30 مليون دولار لمنظمة الصحية العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، للمساهمة في تسهيل تطوير وتوزيع اللقاحات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج هوا، أدلت بهذا التصريح خلال مؤتمر عبر الفيديو للقمة العالمية للقاحات، وهو تجمع متعدد الأطراف يبحث التمويل العالمي لتطوير وتوريد اللقاحات.

ودعت الوزيرة للتضامن والتعاون العالميين لتسهيل تطوير وتوزيع اللقاحات بشكل مستقر، خاصة في وقت تفشي وباء كورونا.

وتمت القمة أمس، باستضافة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "Gavi" وهو كيان يجمع القطاعين العام والخاص أسسته مؤسسة "بيل ومليندا جيتس"، بهدف زيادة وصول اللقاحات للبلاد النامية.

وقد شاركت كوريا الجنوبية كبلد متبرع للمرة الأولى في عام 2010، ثم تبرعت بـ5 ملايين دولار العام الجاري.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة وصول الجميع للقاحات على نحو عادل، وتعهدوا بمواصلة التعاون لتحقيق هذه الغاية.

ويهدف التحالف بموجب خطته الخمسية إلى جمع 7.4 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025، وقد تجاوز المبلغ الذي تم التعهد بالتبرع به 8.8 مليار دولار بالفعل.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 30 دولة حول العالم بما يشمل بريطانيا والولايات المتحدة والصين واليابان واستراليا بالإضافة إلى مسؤولين من منظمة الصحة العالمية شاركوا في المؤتمر.