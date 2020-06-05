تعليم البرلمان: تأجيل امتحانات الثانوية بسبب كورونا ليس له جدوى

نفت النائية ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد في الموعد المعلن عنه وهو 21 يونيو.

وأشارت "ماجدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة التلفزيون المصري، إلى أنه تم مراجعة كل الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لجان الامتحانات، منوهة بأن الاجراءات الوقائية المطبقة ستكون مشددة ولا داعي لقلق أولياء الأمور والطلاب.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تأجيل الامتحان ليس له جدوى، حيث أن موعد انتهاء أزمة كورونا غير معروف، فضلا على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.