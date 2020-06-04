عضو تعليم النواب: إجراءات مشددة لحماية طلاب الثانوية العامة من كورونا

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنها تلقت العديد من رسائل الاستغاثة من الطلبة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، للمطالبة بتأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة، درءا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل لجان الامتحان.

وقالت لـ"الوطن": تبنيت وجهة النظر وجرى طرحها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أكد وجود سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأمر، دون اتخاذ قرار التأجيل. لافته إلى أن من بين هذة السيناريوهات التي جرى طرحها، أحقية من يرغب في التأجيل، الانتظار للسنة القادمة ودخول الامتحانات ولن يؤثر ذلك على درجاته.

واستطردت: تمسكت برأيي، حتى جاءتني استغاثات من طلاب آخرين وأسرهم، وعددهم ليس بقليل، يطالبون بعقد امتحانات الثانوية العامة، نظرا للجهد الذي بذلوه طوال العام الدراسي، سواء ماديا أو ذهنيا وهذا حقهم. منوهة بأن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية مشددة لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلبة، ووضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الطالب حال إصابته بفيروس كورونا خلال أداء امتحاناته.

وشددت على أن لجنة التعليم تتابع مع الدكتور طارق شوقي، الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة القانوية العامة.

وقالت إن التوقيت الزمني لانتهاء جائحة فيروس كورونا غير معلوم، وعلينا أخذ الحيطة، خاصة أن الحياة لن تتوقف أمام هذا الوباء. مشددة على أن اللجنة ستكون على تواصل يومي مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، للاطمئنان على طلاب الثانوية العامة خلال أدائهم الامتحانات.