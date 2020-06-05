أخبار البنوك.. مميزات استخدام الخدمات الإلكترونية من المصرف المتحد

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وناشدت جميع المؤسسات والهيئات في الدولة بضرورة تعزيز الخدمات الإلكترونية ليتم إجرائها من المنزل دون الحاجه للذهاب لمقر المؤسسسة، واستجابت البنوك لذلك وقامت بتطوير خدماتها الإلكترونية لتسهيل عمليات دفع الفواتير والشراء أون لاين.

وتستعرض "الوطن" مميزات الخدمات الإلكترونية التي أتاحها المصرف المتحد، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

- تمنح العملاء إمكانية سداد مدفوعات التأمينات الاجتماعية، سواء للشركات أو الأفراد، وسداد جميع مستحقات المصالح والهيئات الحكومية.

- تسهم في التسهيل على العملاء في سداد مصاريف الجامعات، سواء حكومية أو خاصة بمختلف أنحاء الجمهورية.

- استقبال جميع أنواع التحصيلات الإلكترونية من خلال شركات التحصيل العاملة في مصر، مثل "أمان، مصاري، ممكن، سداد، وقتي، إيجي باي"، وذلك للحد من تداول النقد وتشجيع المجتمع على التحول إلى مجتمع رقمي.

- إتاحة سداد الضرائب المستحقة والتي تتمثل في "ضريبة الدخل، الخصم من المنبع، ضريبة القيمة المضافة"، عبر قنوات الدفع الرقمية للمصرف المتحد.

- تتيح للممولين خدمة سداد الجمارك المستحقة عليهم بمختلف أنواعها مثل "النافذة الموحدة، شهادات الإفراج الجمركي، الحساب الجاري للعميل بالجمارك"، وذلك من خلال خاصية التحويل من حساباتهم البنكية الموجودة لدى المصرف المتحد مباشرة أو من خلال قنوات الدفع الرقمية المتعددة للمصرف.

- إمكانية سداد جميع الرسوم الجمركية وجميع الفواتير المستحقة لجميع الموانئ والمطارات.

- إمكانية سداد مصاريف برامج التمويل العقاري المختلفة.

- تمنح برامج المدفوعات الإلكترونية العملاء إمكانية التبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمحاربة الفقر والمرض.