المصرف المتحد يهدي جنوب سيناء أجهزة ومستلزمات طبية

استقبل اللواء نادر عشماوي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، وفد إدارة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بالمصرف المتحد، لتسليم أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى سانت كاترين، بالتعاون مع مؤسسه صناع الخير للتنمية.

وضم الوفد جيهان أبو حسين نائب مدير عام إدارة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ومحمود عصام نيابة عن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

وقدم الوفد خلال اللقاء، عددًا من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وفقًا لاحتياجات مستشفى سانت كاترين، وضمت المعدات جهاز رسم قلب، وجهاز مولد أكسجين، وعددا من المستلزمات الطبية الأخرى.

كما سلم الوفد المحافظة مجموعات مختلفة من المطهرات وأدوات الحماية والماسكات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وفي نهاية اللقاء وجه اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة الشكر للوفد، لحرص المسؤولية الاجتماعية بالمصرف المتحد، ومؤسسة صناع الخير، على تقديم المساعدات والدعم لأهالي سانت كاترين.

يشار إلى أنه جرى توزيع عددا من المساعدات الغذائية، على مدار ثلاث أيام، لـ 27 من التجمعات البدوية بمدينه سانت كاترين، بالتعاون بين المصرف والمؤسسة و محافظة جنوب سيناء.