بالتعاون مع "يونيتد ليز".. "المصرف المتحد" يُحصن العملاء والعاملين بكابينة التطهير والتعقيم

أعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف بالتعاون مع شركة يونيتد ليز قام مؤخراً بشراء وتركيب كابينة لتطهير وتعقيم العاملين بأحد المبانى الإدارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، لتحصينهم ضد فيروس كورونا المستجد وضمان استمرارية أدائهم لأعمالهم بأعلى المعدلات لدعم نمو الاقتصاد القومى، وذلك ضمن خطة تحوطية للتطبيق على 64 فرعاً من فروع البنك.

وقال أشرف القاضى إن كابينة التطهير والتعقيم تم إنتاجها محلياً وبأيدٍ مصرية تحت إشراف أكاديمية البحث العلمى، حيث تتميز الكابينة بالعديد من المميزات، أهمها أنها صناعة محلية، وهذا دليل على قدرة الشركات المصرية على إنتاج منتج محلى بمواصفات عالمية.

يذكر أن كابينة التطهير عبارة عن غرفة للتعقيم والتطهير باستخدام مواد مطهرة ومصنعة من النانو بوليت المركز، والتى أثبتت الأبحاث قدرته على قتل الفيروسات بنسبة 99%، أما الكابينة فهى مصنَّعة من مادة الاستلين استيل عالية الجودة والمقاومة للصدأ والأكسدة، بحسب بيان البنك.

وأوضح البنك، فى بيانه، أن الكابينة مزودة بكاشف للحرارة عن بُعد للكشف عن درجة حرارة العاملين عند الوصول لمقر عملهم صباحاً، كما أنها تعمل بـ7 رشاشات لإنتاج الرذاذ اللازم لعملية تطهير الملابس والأحذية دون بلل.

وأوضح «القاضى» أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها راهنت على وعى المواطن وقدرته على العمل فى ظل هذه الظروف العالمية القاسية مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية وبالفعل شكّل وعى المواطن دافعاً قوياً للحكومة لاتخاذ إجراءات تُسهم فى إعادة عجلة الاقتصاد القومى مرة أخرى.

وأشار «القاضى» إلى سلسلة القرارات الاستثنائية التى اتخذها محافظ البنك المركزى التى من شأنها تشجيع وتدعيم رؤية الدولة المصرية 2030 فى التنمية المستدامة والتى تضمنت تخفيض أسعار الفائدة، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من مؤسسات وأفراد، وإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة للقطاعات المختلفة.