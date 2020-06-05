حبس أب متهم بذبح ابنه لإدمانه المخدرات في أسيوط

أمر المستشار مدير نيابة القوصية في محافظة أسيوط، بحبس (ج . ج) أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل ابنه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب تعاطي المجني عليه للمخدرات.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغا من المستشفى المركزي بوصول "جاد. ج. ج"، 30 عاما، مصاب بجرح نافذ بالرقبة، جراء تعرضه لطعنة بسلاح أبيض، وحالته حرجة وجرى تحويله إلى مستشفى الجامعي عقب إجراء الإسعافات الأولية له.

وكشفت تحريات مباحث المركز برئاسة المقدم محمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، أن مرتكب الواقعة والد المجني عليه أثناء مشاجرة نشبت بينهما، بسببب تعاطي ابنه المخدرات.

وأضافت التحريات أن المجني عليه مدن مخدرات، لافتة إلى أن الأب رأى اسم ابنه ضمن أسماء تجار المخدرات والمتعاطين بإحدى صفحات "فيس بوك" التي تروج لذلك، فوقعت مشاجرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات و تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.