مطار القاهرة يستقبل 787 مصريا عالقا من الكويت وبيروت ولندن والسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل اليوم الجمعة، 5 رحلات دولية قادمة من "الكويت، وبيروت، والسعودية، ولندن".

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التي استقبلها مطار القاهرة الدولي سيرتها شركة إير كايرو للطيران وعلى متنها 160 مصريا، عائدين من الرياض، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعة لشركة إيركايرو للطيران، قادمة من لندن تقل 165 مصريا، ووصلت الرحلة الثالثة من بيروت وعلى متنها 135 مصريا تابعة لشركة مصر للطيران، بينما وصلت الرحلة الرابعة قادمة من جدة سيرتها شركة إير كايرو للطيران وعلى متنها 165 مصريا، أما الرحلة الخامسة فكانت قادمة من الكويت وعلى متنها 162 مصريا تابعة لشركة الجزيرة ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت وجدة وبيروت، ولندن والرياض حتى ساعة تاريخه 787 مصريا.

ولفتت المصادر إلى أن جميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن الجسر الجوي الإستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 8 دول عربية، وأوربية مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 23 رحلة جوية استثنائيه قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام"، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا، فيما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكب مصري، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحى، عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر الصحى المنزلي.