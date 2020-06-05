تشغيل أول رحلة طيران للخطوط السورية إلى أرمينيا بعد انقطاع 8 سنوات

حطت أول رحلة للشركة السورية للطيران، في مطار يريفان الدولي قادمة من مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع دام لمدة ثماني سنوات.

وقالت وزارة النقل السورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، إنه تم تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية "إيه 320" من دمشق إلى أرمينيا الليلة الماضية بعد انقطاع دام ثماني سنوات وعلى متنها 150 راكبا ، وانطلقت من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار يريفان.

وأوضحت الوزارة أنه سيعقب هذه الرحلة برنامج تشغيل منتظم عند استئناف الحركة الجوية وإعادة فتح المطارات، مشيرة إلى أن مطار حلب سيكون محطة مهمة في الرحلات الجوية بين البلدين الصديقين.