طبيب: لا يجوز تطبيق العزل المنزلي لمصابي السكري والضغط وذوي الهمم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه يتم عزل الأشخاص الذين يسجلون درجات إصابة بفيروس كورونا بنسب بسيطة منزليا، مشيرا إلى أنه في حالة إصابة شخص يعاني من أمراض أخرى كالسكري والضغط أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فلا يجوز عزله منزليا، خاصة وأن قدرته على مساعدة نفسه ستكون أقل من اللازم ومن الممكن أن يؤذي نفسه دون قصد.

وأضاف "عقبة" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه في حالة تواجد شخص مصاب بفيروس كورونا ضمن أفراد الأسرة فلابد أن يعزل نفسه في غرفة منفصلة، موضحا أن الشخص المصاب بكورونا عليه أن يعزل نفسه نهائيا عن أي فرد من أفراد أسرته، وارتداء قفازات طبية وكمامة ونظارة أيضا.

وأوضح أن الشخص المصاب بفيروس كورونا عليه أن يستعمل مرحاض خاص به ويتم تعقيمه بصفة دورية بعد كل استخدام من الشخص المصاب، كما يجب الابتعاد تماما عن الشخص المصاب بفيروس كورونا أو استعمال أدواته الشخصية تجنبا لنقل العدوى.