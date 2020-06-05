489 حالة إجمالي إصابات كورونا في دمياط

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، بلغ 489 من بينها 40 حالة وفاة.

ولفت طلحة إلى أن محافظة دمياط، سجلت أمس الخميس، 5 حالات إصابة بفيروس كورونا، بحسب تصريحه لـ"الوطن".

وأضاف: "بلغ حتى الآن مجمل أعداد الوفاة 40 حالة، منهم 24 حالة فوق الـ 60 عاما، و11 حالة فوق الـ 50 عاما، و5 حالات أقل من 50 عاما، حيث سجلت آخر وفاة بتاريخ 14 مايو الماضي، وبلغت حالات الوفاة قبل دخول العزل 18 حالة و22 بعد العزل".

وأكمل: "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا، حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا فردية وجرى رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات، كالغزل والنسيج، مع وضع المخالطين تحت المراقبة".