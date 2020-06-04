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محمود مسلم

إزالة 517 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
08:11 م | الخميس 04 يونيو 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط اليوم حملة مكبرة بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد حيث  أسفرت الحملة  عن إزالة ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم بمساحة ٦٠٠م٢ بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ أما بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر فقد تم إزالة ٧ حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة٣٦١م٢ عبارة عن عشش وحظائر للماشية وكشك.

هذا وقد تم  إزالة ٣٤ حالة تعدِ أخرى على أراضى تابعة لأملاك الأهالى والجمعيات لعشش وحظائر بمساحة ١٤٠٨ م٢ و ٢ جراج يتم استخدامهم فى نشاط مخالف حيث بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي و نجحت في إزالة ٥١٧ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء مخالف.