ضبط 25 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضبط 25 سيارة أجرة مخالفة بنطاق المحافظة، وسحب الرُخص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الحملات التى نُفذت على مدار أمس الأربعاء، ضمن الجهود التى تقوم بها إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.

ووجهت المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة مواقف المحافظة، لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتلك التعليمات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد ارتداء السائق والركاب للكمامة.