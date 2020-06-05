رفع 20 طن مخلفات بجوار ترعة الملاح في أسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لرفع مخلفات وتجمعات القمامة على جانبي ترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك بمشاركة معدات الإنقاذ السريع والتي تمثلت في 10 قلابات و2 لودر وجليدر، تمكنت من رفع 20 طن مخلفات وتسوية الأرض بالمنطقة، ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال حملة رفع المخلفات رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة.

الأرقام وهي (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335).