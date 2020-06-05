في ذكرى وفاتها.. حكاية فيلم شاركت به هدى سلطان بالغناء فقط

تعد الفنانة هدى سلطان واحدة من نجمات السينما المصرية والعربية، ومن المطربات اللاتي أثرن في الموسيقى العربية، لتقدم خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية بالسينما والدراما التلفزيونية.

اشتهرت الفنانة هدى سلطان في السينما المصرية بالتمثيل والغناء بتعاونها مع كبار المخرجين والنجوم، بتقديم عدد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا، وبالأخص أغنياتها التي ظلت حاضرة حتى الأن.

وبالرغم من نجاح هدى سلطان في التمثيل بموهبتها الحقيقية والمميزة، إلا أن هناك فيلما سينمائيا شاركت به هدى سلطان بالغناء فقط.

عام 1985 تم عرض الفيلم السينمائي "الجريح" من بطولة "فريد شوقي، محمد صبحي، محيي إسماعيل، صفية العمري وليلى علوي"، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي، وشاركت الفنانة هدى سلطان في الفيلم بصوتها فقط في غناء المقدمة والنهاية التي لحنها الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

رحلت عن عالمنا الفنانة هدى سلطان في مثل هذا اليوم 5 يونيو عام 2006 عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، بعد رحلة فنية امتدت لما يقارب الـ50 عاما قدمت من خلالها 140 عملا فنيا.