"هنقضي عليها".. مبادرة رقمية لمواجهة الشائعات حول كورونا

دشن المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد، مبادرة "هنقضي عليها" الرقمية، لدعم الدولة والرد على الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف هدم خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الجندي في بيان عن تنظيم مسابقة للأطفال لمواجهة فيرس كورونا المستجد تحت اسم "بالفن نهزم الكورونا" ضمن مبادرة "هنقضي عليها" بهدف تشكيل وعي النشء وإبراز مواهبهم في كل المجالات.

وشدد على أهمية الفن في مواجهة فيروس كورونا وكل الأزمات باعتباره سلاحا فعالا لا يقل أهمية عن أسلحة المواجهة الأخرى، مؤكدا على أنه سيتم تنفيذ فعاليات هذه المبادرة نطاق أوسع في الأيام المقبلة بمشاركة الشباب من مختلف الفئات العمرية.