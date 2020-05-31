مصطفى بكري ينفي إصابته بـ كورونا: شائعات إخوانية

أكد النائب مصطفى بكري، أن الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية تسعى إلى ترويج الفتن والشائعات داخل المجتمع المصري، مستغلين في ذلك حالة الرعب التي تجتاح كثير من البيوت المصرية بسبب وباء كورونا.

وقال "بكري" لـ"الوطن"، إنه تفاجأ بقيام هذه الجماعة الإرهابية بنشر صور له أثناء تبرعه بالدم منذ سنوات، وكتبت عليها إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الجماعة لم تكتف بهذا الأمر، ولكنها ادعت إصابة جميع أفراد عائلته بالفيروس. مبينا أن كل هذا أكاذيب وادعاءات سعت الجماعة الإرهابية إلى نشرها، لبث الرعب في نفوس المصريين.

وأضاف أن فيروس كورونا وباء عالمي يطال الغني والفقير، المسئول والرجل البسيط، وبالتالي علينا أن نتعامل معه بحذر شديد واتباع كافة إجراءات التباعد الاجتماعي لتفادي زيادة الإصابات.

وكان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قد نشر عبر الجروب المخصص للإعلاميين، الصور القديمة التي تناقلتها صفحات الجماعات الإرهابية ودون عليها إصابته بفيروس كورونا. وكتب معلقا: هذا كذب شائعات إخوانية وأنا الآن في الشارع ولم أتعرض للإصابة بكورونا.