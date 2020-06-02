عادل إمام وحماقي وكرارة.. شائعات كورونا تلاحق نجوم الفن

أمير كرارة ليس أول فنان في الوسط الفني تناله شائعة إصابته وأسرته بكورونا وعزلهم، سبقهم عدد كبير من النجوم، أولهم الفنان عادل إمام، الذي نالت منه هذه الشائعة منذ الظهور الاول لكورونا، ليظهر عادل أمام ويؤكد في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنه بصحة جيدة، ولا أساس لهذه الأقاويل، وما أصابه، هو دور برد عادي جدا.

المطرب محمد حماقي هو الآخر، نالت منه هذه الشائعة، ليظهر عبر فيديو يطمئن من خلاله جمهوره، أنه بصحة جيدة هو وأسرته، مطالبا الجمهور بالالتزام بالمنزل، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

الفنان محيي إسماعيل هو الآخر، نال نصيب من هذه الشائعة، ليظهر في عدد من التصريحات الصحفية، وينفي ذلك ويؤكد أنه بصحة جيدة، ومتواجد بخير في منزله.