خطة عاجلة لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية بقرية الروضة في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء إنه سوف يتم تخصيص 8 أفدنة بقرية الروضة في بئر العبد لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية بهادر المياه وزراعات خاصة بتلك المناطق.

قال سكرتير عام المحافظة، إن شركة كيمونيكس أجرت دراسة شاملة عن المشروع بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه بشمال سيناء ومندوبي المحافظة، وأحمد عبدالفتاح مدير عام المياه الجوفية.

قال سكرتير عام المحافظة، إن المحافظة ترحب بالاستثمار على أراضيها في شتى المجالات مؤكدا، أن هناك خطة إعمار وتنمية شاملة للمنطقة.

وقال المهندس مصطفى عبد الفتاح، إن ناتج المياه الخاص بمحطة التحلية سوف يتم استغلاله في بعض الزراعات وأيضا في عملية تغيير وتجديد المياه في المزرعة السمكية النموذجية التي سوف يتم إنشاءها.

وشرح المهندس طارق الباز مندوب الشركة، أن الشركة بصدد البدء في المشروع على مساحة 8 أفدنة منها نصف فدان للمحطة بالإضافة إلى 7.5 مساحة المزرعة السمكية والزراعات المحدودة المحيطة.

هذا وسوف يقوم فريق من المحافظة بالتنسيق مع مجلس مدينة بئر العبد وشركة المياه لتحديد المكان الجغرافى المنوط به عمل المشروع مع الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمنطقة والتعداد السكانى للمنطة والاماكن المحيطة.