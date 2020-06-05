صور.. "الكاثوليكية" تبحث إجراءات ما بعد فتح الكنائس

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن اجتماع الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، مع مجمع الكهنة بالإسكندرية، للتشاور حول الأوضاع في الكنيسة أمام الظروف الحالية بخصوص وباء كورونا، وما الإجراءات الاحترازية التي من المقرر اتخاذها عند فتح الكنائس؟

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن اللقاء عقد بدير سيدة البشارة بكينج مريوط، وشارك فيه الأب كيرلس تامر، رئيس الدير، في حضور كل من: "القمص أنطونيوس غطاس والقمص بيشوى فوزي وعدد من الكهنة".

كانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة، سيترأس في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، اجتماع سينودس الكنيسة، لدراسة أمر استمرار أو فتح الكنائس وعودة القداسات بحضور الشعب في ظل استمرار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنه حتى هذا الحين فإن الكنيسة مستمرة في تنفيذ القرارات التي سبق وأعلنت عنها في 10 مايو والمتمثلة في:

- استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو 3 من الشمامسة والمرتلين دون حضور المؤمنين.

- يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

- يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

- يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

- تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.