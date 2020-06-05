الكاثوليكية تعلن عن تأسيس رعية سيدة البشارة بمنطقة المهاجرين بالقاهرة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، عن تأسيس رعية سيدة البشارة بمنطقة المهاجرين، بمحافظة القاهرة، وتعيين الأب ماجد مؤنس راعيا للرعية.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق، في القرار الصادر بهذا الشأن أن ذلك جاء بعد دراسة الاحتياجات الرعوية للإيبارشية البطريركية وأخذ أراء النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية ومجلس المشورة للكهنة.

وأضاف بطريرك الكاثوليك، أن الإيبارشية الجديدة حدودها شمالا الطريق الدائري، وجنوبا خط السكة الحديد لقطار السويس وشارع الفيروز، وشرقا خط مترو الأنفاق، وغربا شارع جسر السويس.