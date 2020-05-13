الكاثوليكية تعلق أنشطتها الصيفية.. والأرثوذكسية تنظمها "أون لاين"

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، تعليق الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بناء على قرار السينودس البطريركي للكنيسة برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة.

ويأتي ذلك مع استمرار إيقاف القداسات دون حضور شعبي، وقصره على كهنة الكنائس واثنان أو 3 من الشمامسة والمرتلين فقط، وقصر صلوات الجنازات على أسرة المتوفى فقط، مع السماح كما فعلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإقامة الأكاليل – الأفراح- بحضور 6 أشخاص إلى جانب الكاهن والشماس، وسر المعمودية –تعميد الأطفال- بحضور 4 أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

وأوضحت الكنيسة أنّ ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومصلحة العائلات والأسر وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، وتجاوبا مع ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا من إجراءات احترازية للفترة المقبلة.

من جانبها، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحول فعالياتها الصيفية إلى "أون لاين"، خاصة مهرجان الكرازة الذي تنظمه أسقفية الشباب بالكنيسة للعام الـ16 على التوالي، ويحمل هذا العام شعار "كنيستي.. روح وحياة"، وهو عبارة عن مسابقات يشترك فيه الأقباط على مستوى الكرازة المرقسية بالداخل والخارج، في أنشطة "دراسية، الكتاب المقدس والمحفوظات، البحوث، الألحان والتسبحة، واللغة القبطية، الأنشطة الكنسية، الأدبية، الثقافية، الفنون التشكيلية، الكمبيوتر، الإعلامية، الابتكارات الهندسية والعلمية، الرياضية، وقلب واحد"، ويجرى التسابق على 3 مراحل "الإيبارشية أو الحي، مستوى المنطقة، مستوى الكرازة"، وتمنح كؤوس المراكز الأولى ودروع التميز.