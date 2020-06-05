سلبية حالتين مشتبه في إصابتهما بكورونا بشمال سيناء

أعلنت إدارة الطب الوقائي بإدارة بئر العبد الصحية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، سلبية تحليل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت إدارة الطب الوقائي، في بيان صادر عنها، أنه "وردت الآن نتيجة الحالة المحجوزة بمستشفى بئر العبد لسيدة من قرية 6 أكتوبر والنتيجة سلبية، كما وردت نتيجة تحليل العينة الثانية للحالة المعزولة من قرية نجيلة والنتيجة سلبية".

وكانت إدارة الطب الوقائي بإدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء، أعلنت إصابة مواطن بفيروس كورونا جرى احتجازه بمستشفى بئر العبد.

فيما أعلنت الإدارة الصحية في الشيخ زويد، تعافي مريض بفيروس كورونا يخضع للعلاج بمستشفى الشيخ زويد المركزي.