الشهادة الإعدادية.. طلاب شمال سيناء "مية مية"

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100 %.

وأشار عبد الفضيل إلى أن جائحة كورونا دعمت تجربة التعليم عن بعد، وحثت الطلاب على سرعة التحصيل العلمي، لافتا إلى أن ما كان يحصله الطالب خلال 3 سنوات، يمكن تحصيله خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 3 أسابيع.

وأكد عقد مؤتمر موسع الإثنين المقبل، لمناقشة الأمور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة واللجان.

ولفت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد من أقل المحافظات تأثرا بجائحة كورونا، حيث بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا على مستوى المحافظة 40 حالة، 6 حالات منها إيجابية، حيث تماثل حالتان للشفاء، وجرى حجز حالة في مستشفى العريش العام، وحالة أخرى في مستشفى بئر العبد المركزي، وأخرى في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة منزليًا.