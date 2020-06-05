مصرع شخص وفقدان اثنين إثر غرق باخرة بضائع إيرانية في المياه العراقية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، أن باخرة بضائع إيرانية، كانت في طريقها من ميناء خرمشهر إلى ميناء أم القصر، غرقت في المياه العراقية، ما أسفر عن مصرع أحد أفراد طاقمها المكون من 7 أفراد وفقدان اثنين آخرين.

وقال المدير العام للسلامة والأمن بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية نادر بسنده، إن عدد أفراد طاقم باخرة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم "بهبهان" وغرقت مساء أمس الخميس في المياه الإقليمية العراقية، يبلغ سبعة أشخاص، توفي واحد منهم حتى الآن، فيما تم إنقاذ 4 آخرين وفقد شخصين من أفراد الطاقم أحدهما إيراني والآخر هندي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للملاحة البحرية في خرمشهر التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد نور الله أسعدي إرسال باخرة (ناجي17) الإيرانية للإغاثة والإنقاذ الى مكان وقوع الحادث بالتنسيق مع الجانب العراقي، مضيفا أن هذه الباخرة بدأت عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

وأضاف أنه بالإضافة إلى باخرة ناجي 17، تم إرسال باخرة السحب (خليج فارس) وعدد من الخبراء البحريين الإيرانيين الى مكان الحادث.

وتوجهت باخرة البضائع الإيرانية في 2 يونيو من ميناء خرمشهر الى ميناء أم القصر في العراق، وكانت محملة بمواد البناء والسيراميك، حيث غرقت مساء أمس الخميس في قناة خور عبد الله المائية بين العراق والكويت في المياه الإقليمية العراقية.