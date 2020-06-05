تعافي 8 حالات من كورونا في "عزل العديسات" بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى عزل العديسات بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، خروج 8 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات التعافي بالمستشفى إلى 17 حالة منذ بدء التشغيل.

وأوضح "فتحي"، أنه يجري مواصلة العمل لعلاج باقي المصابين المتواجدين، موجهًا الشكر للفريق الطبي والتمريض لدورهم المميز في خدمة المصابين على مدار الساعة.

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في السياق ذاته، بدأت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة الأقصر تشغيل 17 سرير رعاية مركزة بمقر مستشفى الأقصر العام، للتعامل مع الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بالمستشفى.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن عدد أسرة الرعاية المركزة داخل المحافظة أصبحت 64 سريرا، منها 26 سريرا في مستشفى إسنا التخصصي، و21 سريرا في مستشفى العديسات، و17 سريرا في مستشفى الأقصر العام.

على جانب أخر أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، تسجيل 17 حالة مصابة بفيروس كورونا من مركز إسنا وقراها، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الحداد، أنه تم رصد 4 حالات ببندر إسنا، وحالتين من الشيخ فضيل و2 من النجوع قبلي وحالة بمستعمرة الري في إسنا وحالةمن النمسا وحالة من المساوية وحالة من قرية أصفون، و2حالة من الدير والحلة وطفنيس وحالة من زرنيخ.

وأكد الحداد، أنه يجرى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصي بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلي.