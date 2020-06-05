10 معلومات عن رئيس مدينة الأقصر والسكرتير العام الجديد بعد تعيينهما

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الخميس، تفاصيل الأسماء في حركة المحليات الجديدة، التي شملت تعيين اللواء محمد عبدالفتاح آدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر، بدلا من اللواء أشرف موافي الذي تم تعيينه سكرتيرا عاما لمحافظة كفر الشيخ، كما جدد الوزير الثقة في العميد أيمن الشريف، باستمرار تعيينه رئيسا لمجلس مدينة الأقصر.

"الوطن" استعرضت أهم المعلومات عن رئيس مدينة الأقصر، والسكرتير العام الجديد للمحافظة المنتظر أن يتسلم مهام عمله الجديد مطلع الأسبوع المقبل.

1- العميد أيمن محمد عبد العال الشريف، رئيس مدينة الأقصر، من مواليد عام 2/8/1966 وهو متزوج.

2- في عام 1988 حصل على بكالوريوس علوم عسكرية، وفي 1993 حصل على بكالوريوس تجارة، وفي عام 2009 حصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية.

3- حصل على شأن القيادية بالقاهرة في 2014، وتنمية مهارات مديري إدارات أملاك الدولة رقم4 بسقارة في 2012.

4- شغل العميد أيمن الشريف منصب رئيس مركز ومدينة القرنة، ونائب رئيس مركز ومدينة اسنا، ومدير ادارة المتابعة الميدانية.

5- شغل سكرتير عام مدينة الأقصر وقائم بأعمال رئيس المدينة من قبل.

6- أما محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام الجديد للأقصر، هو من أبناء مدينة قفط بمحافظة قنا، عمل نائبا لرئيس مدينة نجع حمادي، ثم رئيسًا لمركز ومدينة الوقف، ثم رئيسًا لمركز ومدينة قنا.

7- سبق وعمل مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظه قنا، ثم سكرتيرًا عامًا مساعدًا لقنا.

8- في عام 2016 عقب حصوله على درجته الوظيفية، أصدر الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، قرارا بندب محمد عبدالفتاح عثمان ، للعمل سكرتيرا عاما مساعدا بديوان عام محافظة المنيا، خلفا لمصطفى محمد عبد الرحيم والذي تم تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الوادي الجديد.

9- عاد لقنا مرة أخرى سكرتيرًا عامًا مساعدًا بناء على طلبه.

10- في عام 2018 أصدر هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتعيين محمد عبدالفتاح آدم سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، للمرة الثانية بدلًا من اللواء نبيل منصور السكرتير العام حينئذ، الذي تم ندبه لشغل وظيفة إدارية أقل بداخل الديوان العام، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ المحافظة.