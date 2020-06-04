امتحان تكميلي لـ"متخلفي الشهادة الإعدادية" في الأقصر

قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه سيجري عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية، الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، عقب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح عايد، أن عدد الطلاب الذي تخلفوا عن تقديم أبحاث الشهادة الإعدادية، بلغ 107 طلاب وطالبات، فيما بلغ عدد الذين تقدموا بالأبحاث 15738 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 15631 طالبا وطالبة.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020 بنسبة نجاح 99.32%.