"النجباء": بقاء القوات الأمريكية إهانة للجيش العراقي

رفض المتحدث الرسمي لحركة "النجباء" العراقية نصر الشمري، حديث جهة سياسية عن إبقاء قوات أجنبية على الأراضي العراقية، معتبرًا ذلك انتقاص من هيبة الجيش العراقي الباسل، مشيدًا بقوة الجيش العراقي وتضحياته على مدى السنوات الفائتة في سبيل الحفاظ على البلاد.

ووفقًا لوكالة "السومرية" العراقية، انتقد الشمري الجهات المعنية بدعم وجود القوات الأمريكية وغيرها في العراق عبر تغريدة على تويتر، قائلًا "من المخجل أن ترى جهة سياسية ذات تمثيل برلماني يفترض أنها تمثل طيفًا من الشعب العراقي، وهي تتحدث عن ضرورة ابقاء قوات أجنبية على أراضينا".

وأضاف الشمري "إلى هؤلاء المرتجفون المتسترون بدولة الاحتلال التي انكشف سترها وبان زيفها وضعفها، أنتم لاتمثلون إلا أنفسكم الضعيفة ولاشرعية ولاكرامة لمن لايؤمن بحرية العراق واستقلاله، فجيشنا قادر وقواتنا الأمنية قادرة، وبلادنا يحميها رجالنا بأرواحهم ودماؤهم وعرق جباههم الكريمة، وليس بقوات احتلال مستهترة".

وبينما يستمر التشاور بين بغداد وواشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي الذي من شأنه تحديد مستقبل العلاقات بين الجانبين، تخشى أوساط سياسية من تداعيات بقاء القوات الأمريكية في العراق، إلا أن البعض وجه رسائل تحذير إلى السلطات في بغداد من السقوط في خطأ إفساح المجال لإيران ومحاولاتها للانفراد بالعراق.