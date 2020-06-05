8 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 8 حالات وفاة، و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 246 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 30 ألفا و644 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 262 حالة لمواطنين كويتيين، و139 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و101 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و94 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 197 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2894 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المسحات المخبرية إلى 308 آلاف و900 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة، و562 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.