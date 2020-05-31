الكويت تعود إلى الحياة الطبيعية بعد حظر شامل دام 21 يوما بسبب كورونا

بدأت الكويت، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من العودة للحياة الطبيعية، بعد حظر شامل دام 21 يوما ضمن إجراءات فرضتها السلطات للتصدي للفيروس التاجي "كوفيد-19"؛ فيما شهدت شوارع العاصمة كثافات مرورية وصفتها وسائل إعلام محلية بـ "غير المعتادة.

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، بدأ المواطنون والمقيمون بالخروج إلى الشوارع، منذ الساعات الأولى من بدء المرحلة الأولى من عودة الحياة الطبيعية، وشهدت شوارع رئيسية عدة ازدحامًا مروريًا لم تعتده الكويت خلال الأيام الماضية، وذلك وسط تواجد أمني في مختلف المناطق وخاصة المعزولة منها؛ بينما استغل عدد من المواطنين والمقيمين تلك الفترة للخروج إلى الشواطئ، وفضل البعض التوجه إلى المطاعم والمحلات والأسواق لشراء حاجاتهم، قبل بدء سريان الحظر الجزئي".

وفتحت البقالات ومحطات غسيل وصيانة السيارات بالاشتراطات الصحية، وأهمها ارتداء الكمامات، وترك مسافات مناسبة تطبيقًا للتباعد الاجتماعي.

وكان وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح أعلن، الخميس الماضي وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، قوله إن "هناك 5 مراحل للتعامل مع الوباء كل منها 3 أسابيع تتدرج من الأشد إلى الأقل تشددا وصولا إلى الحياة الطبيعية".

وأوضح حمود الصباح أن هناك اشتراطات للانتقال من مرحلة إلى أخرى، قائلا "إن لم تتحقق يمكن إطالة المرحلة القائمة أو الرجوع إلى المرحلة السابقة".

وأقر مجلس الوزراء الكويتي أقر، في اجتماعه الأخير قبل عدة أيام، تطبيق الحظر الجزئي من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، إلى جانب تطبيق العزل المناطقي على مناطق محددة وهي الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي، بالإضافة إلى جليب الشيوخ والمهبولة، اللتين تم عزلهما منذ أشهر.