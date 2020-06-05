السيرة الذاتية للسكرتير المساعد الجديد بجنوب سيناء

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات وتعينات لعدد من سكرتيري العموم بالمحافظات وتضمنت الحركة تعيين اللواء مجدى محمد عبده الوصيف، سكرتير عام مساعد بجنوب سيناء.

ونستعرض السيرة الذاتية للسكرتير العام المساعد، بعد تعيينه رسميًا بجنوب سيناء.

اللواء مجدى محمد عبده الوصيف، من أبناء مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية ( الكلية الحربية" تخرج عام 1990، وعمل بالمخابرات الحربية قبل الوظائف القيادية، وسبق وعمل رئيسًا لمدينة شبرا الخيمة، ثم رئيس حي شرق مدينة نصر، طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم(346) لسنة 2019.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية، وجرى تكريمه وحصوله على العديد من شهادات التقدير والمداليات، منها شهادة تقدير من الكتيبة الأمريكية بشرم الشيخ التابعة لقيادة القوة متعددة الجنسيات بسيناء، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى، و ميدالية 25 يناير.

وقدم اللواء مجدى الوصيف، الشكر لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على هذه الثقة، معبرًا عن سعادته بالعمل في محافظة جنوب سيناء، تحت قيادة اللواء خالد فودة، واستعداده الكامل للتعاون مع كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، للعمل كفريق واحد لتنمية المحافظة، كونها من المحافظات الواعدة في مصر.