للحد من كورونا.. واقيات زجاجية وخوذ واقية بمكاتب مسئولي جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، بداية من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخاصة والحكومية، واتباع مواقيت حظر التجوال، وحتى التأكيد على ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه أصدر تعليمات بوضع واقيا زجاجيا على مكاتب القيادات والمسئولين، مع ارتداء الخوذ الواقية، وذلك خلال اللقاءات اليومية التي تجرى مع المواطنين، لتأمين المسئولين والمواطنين، على حد سواء، أثناء المقابلات واستقبال الطلبات وحل مشاكل الجماهير، وذلك حرصًا على استمرار العمل دون أي عوائق.