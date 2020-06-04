نائبة محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بمستشفى رأس سدر

قامت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمستشفى رأس سدر، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة طبقاً لتعليمات اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، و مدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومتابعة سير العمل داخلها، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس " كورونا" المستجد.

وتابعت نائبة المحافظ، سير عمل الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفى، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجهت نائبة المحافظ الشكر للأطقم الطبية، على المجهود الذي يقمون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قائلة " الأطقم الطبية مقاتلة، ولا مكان بينهم لمتخاذل أو متقاعس" مؤكدة على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الازمة.

وقالت نائبة المحافظ، أنه جرى تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي مشكلة أو شكوى خاصة بفيروس "كورونا"، وجرى الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة.