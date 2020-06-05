بـ"المطاطى": الاحتلال يقمع مسيرة ضد "مخطط الضم"

أصيب مواطن فلسطيني في رأسه بعيار مطاطي، اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بمخطط الضم، في سهل عاطوف جنوب شرق طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين الذين خرجوا فى مسيرة سلمية تخللتها تأدية صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء، ما أدى إلى إصابة شاب نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع حرائق في أراضٍ زراعية، قبل أن يتمكن الدفاع المدني من إخمادها.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والرافضة لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية محتلة. و

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن مواقف المسئولين الدوليين مشتركة ضد ضم أراضٍ فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، كما أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحكومته.

وأضاف عريقات خلال لقاء افتراضي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى فرشنين، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، أن المسئولين الدوليين أكدوا رفض الاستيطان، وضرورة حل الصراع على أساس القانون الدولي، أي إنهاء الاحتلال، وتحقيق مبدأ حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، إن المملكة المتحدة ترغب في رؤية دولة فلسطينية على حدود 1967 ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً بما يشمل القدس الشرقية.

وأضاف الوزير، في تغريدة له قبيل بدء زيارته الافتراضية لفلسطين، التي بدأها في القدس الشرقية، أن بريطانيا ما زالت تسعى لحل الدولتين وتعارض سياسة هدم منازل الفلسطينيين، كما أن موقفها المعارض لضم الأراضي الفلسطينية واضح.