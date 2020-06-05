موسكو تكشف انضمام خلية جديدة للقتال مع ميليشا السراج في ليبيا

أكدت الخارجية الروسية أن ميليشيات حكومة الوفاق "غير الشرعية"، المدعومة من تركيا، تضم في صفوفها مسلحين نقلوا من سوريا وبينهم عناصر من جبهة النصرة المدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي على قائمة التنظيمات الإرهابية، والتي تنشط تحت مسمى هيئة تحرير الشام.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها "إن موسكو تشعر بالقلق من مستجدات الوضع في غرب ليبيا، وارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي ميليشيات مسلحة"، موضحة أن ميليشيات "السراج" تضم في صفوفها مسلحين.

فيما أفادت قناة "العربية"، اليوم، بأن مقاتلات الجيش الوطني الليبي استهدفت مخازن للذخيرة وبؤر تابعة لميليشيات الوفاق في محور بوقرين شرق مصراتة، وقبل ذلك، أسقط الجيش الوطني مُسيرة تركية قرب بني وليد غرب البلاد، كما سيطر على منطقة السبيعة جنوب طرابلس، واستعاد منطقة سوق الخميس في ضواحي مدينة ترهونة من ميليشيات الوفاق.