الذهب يفقد 42 دولارا في أعقاب بيانات التوظيف الأمريكية القوية

هوت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، في أعقاب الكشف عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة والابتعاد عن أصول الملاذات الآمنة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 2.39% أو 41.20 دولارا إلى 1686.20 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.88% أو 32.26 دولار إلى 1681.75 دولار للأوقية.

وجاءت بيانات تقرير الوظائف إيجابية بعكس التوقعات، حيث أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم، ارتفاع مستوى التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى وتيرة شهرية منذ 1939 خلال مايو الماضي، وانخفض معدل البطالة خلال مايو إلى 13.3% مقارنة بتوقعات أن يسجل 19.4%، وأضاف الاقتصاد الأكبر في العالم 2.5 مليون وظيفة بينما توقع محللون أن يفقد 7.75 مليون.