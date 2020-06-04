ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 بـ 771 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال الأيام الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سجل عيار 24 مبلغ 881 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم في البورصات العالمية والأسواق المحلية.

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 879 و881 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 769 و771 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 659 و661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و 168 جنيها.