محافظ المنوفية يسلم عدد من المساعدات للأيتام المقبلين على الزواج

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام عدد من مساعدات الزواج على العرائس الأيتام بقيمة 7 آلاف جنيه للحالة الواحدة بالتعاون مع جمعية الأورمان لبعض البنات الأيتام والمقبلين على الزواج تيسيراً عليهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي وسيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالمنوفية.

وأشار مدير جمعية الأورمان بأنه تم توزيع 24 قرضا حسنا بدون فوائد بقيمة 7 آلاف جنيه للحالة الواحدة بالإضافة إلى تسليم 10 أكشاك خلال شهر يونيو الجاري للحالات المستحقة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بإجمالي مبلغ 378 ألف جنيه، مؤكداُ على أنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية .

فيما أكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وفعال في خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات، مثمنا دورها الرائد في العمل الخيري وما تقوم به من إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.