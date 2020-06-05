الأحد :صحة النواب تناقش تطورات كورونا

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، فى اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين، مستجدات جائحة كورونا، وسيناريوهات التعامل في ظل توقعات بالوصول لذروة تفشي الفيروس خلال شهر يونيو.

كما تناقش اللجنة مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020-2021، لديوان عام وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف العامة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتدريب الإلزامي للأطباء، وصندوق مكافحة المخدرات، والتأمين الصحي الشامل. وموازنة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ويشار إلى أن الأمانة العامة بمجلس النواب كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية قبل عقد جلساتها البرلمانية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وذكر المستشار محمود فوزي الأمين العام بمجلس النواب، في بيان صحفي صادر مساء أمس، وشملت توفير الكمامات الطبية لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في القاعات والطرقات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات الكبيرة المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها.