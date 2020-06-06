حظك اليوم السبت 6-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر الحب من الأمور الشيقة والممتعة للغاية مع مولود برج الجوزاء، فهو شخص مخلص وحيوي في العلاقات العاطفية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.