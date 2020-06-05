حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء اجتماعي وذكي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

خسوف القمر في مواجهة برجك ما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.