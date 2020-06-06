في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.. "سمير" ينفذ وصية عمر القاضي

عام كامل مضى على استشهاد النقيب عمر القاضي، يتذكره بصفة مستمرة أصدقائه بناء على توصيته الشهيرة التى سجلها جهاز اللاسلكى الخاص به قبيل استشهاده فى معركة كمين بطل 14 "بلغوا أمى إن ابنك مات راجل.. ومات شهيد.. محدش ينساني يا جدعان".

سمير خالد رفعت أحد زملاء القاضى الذى رافقه خلال معركة كمين بطل 14 وهو الشخص الذى طلب منه "القاضى" الفتك بأعدائه، قائلا "دك السبيل يا سمير.. غربل السبيل"، تلك الجملة التى جعلت القاضى لا يغيب عن ذهنة لحظة، حيث حرص "سمير" على أن يحيي الذكرى السنوية برسالة يوجهة للقاضى، كتبها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك "استشهاد عمر على قد ماهو هزنا ووجعنا على قد ما خلانا بقينا أقوى وعلمنا يعني إيه رجولة وصبر وجلد؟ يعني إيه ثبات؟ يعني إيه إني أفضل مكمل لحد آخر نفس".

وروى سمير لحظات استشهاد النقيب عمرالقاضى موضحا شجاعته وموقفة البطولى فى ملحة كمين بطل 14، "عمر استشهد راجل قدام عيني، عمر متهزش، عمر ربنا كان مثبته"، لافتاً إلى أنه يتمنى أن ينال الشهادة مثله، "عمر في مكانة كلنا تتمنى نكون فيها"، مبديا حزنه على فراقه وعدم قدرته على رؤيته مرة أخرى "أنا مش زعلان عليك يا صاحبي عشان عارف إنك عند اللي أحن من أي حد، أنا بس زعلان إني مش هشوفك بس أكيد هشوفك لو ربنا أراد يا أخويا".

وأضح سمير أنه قدم واجبه على أكمل وجه تجاه عمر القاضى لكن القدر كان أقوى "زي ما كنت بتقولي أنا ببقي مطمن وأنت جمبي يا سمير فأنا كنت جمبك والله يا صحبي علي قد مقدرت، وإللي ربنا كلفني بيه أنا عملته".

مؤكداً أنه باق على العهد وتنقيذ طلب القاضى، "مستمرون فى السير على نهج الشهداء فى التضحية من أجل الوطن"، مضيفا "أنا مش هنساك يا صحبي، في رعاية الله للي أحن مننا ومتقلقش وصيتك دي على دماغي و جزمة ام الشهيد برضه علي دماغي، مش كنت بتقولي ابقي اقولها يا أم الشهيد وأنت شهيد يا صاحبي، وصوتك وإنت بتقولي الشهادة ف ودني مش عارف أسمع غيره، نام وارتاح يا حبيبي وإحنا هنحصلك، وكلنا في السكة يا عمر، جمعتك في الجنة يا صحبي، مش ناسيك يا صاحبي".

ووقعت معركة كمين بطل 14 فى الـ5 من يونيو الماضى صباح عيد الفطر، حيث هاجمت عناصر من الجماعت الإرهابية الكمين، وقاومهم القاضى هو القوة الأمنية التى ترافقه، إلى أن استشهد.

عمر القاضى ابن محافظة المنوفية، كان أصغر أشقائه، تخرج في كلية الشرطة عام 2017، واستشهد بعد عامين من تخرجه وهو في الـ24 من عمره، وأثناء حفل تخريج كلية الشرطة دفعة 2019، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدة البطل، وأطلق اسمه على الدفعة، تكريما له وتخليدا لذكراه.